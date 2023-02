Policial encontra quase 20 kg de cocaína em Saveiro na BR-464; VÍDEO

Flagrante foi feito nesta quinta-feira (9) em Porto Velho. Suspeito de 34 anos foi levado para o sistema prisional. Policial encontra cocaína em compartimento de Saveiro na BR-364

Um motorista de 34 anos foi preso, nesta quinta-feira (9), com quase 20 quilos de cocaína sendo transportados em um VW/Saveiro. O flagrante aconteceu próximo ao km 750, na BR-364, em Porto Velho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a droga estava escondida em um compartimento secreto do veículo.

A polícia informou que a carga de cloridrato de cocaína pesou 17,5 Kg. Os tabletes do entorpecente foram apreendidos e levados para a delegacia de Porto Velho. O suspeito vai responder por tráfico e ficou detido à disposição da Justiça.

Droga com bombeiro

Na última terça-feira (7), um carregamento de quase 48 quilos de cocaína foi apreendido com um bombeiro militar, também na BR-364, perto da penitenciária federal.

O crime foi descoberto depois que os policiais perceberam adulterações nos elementos identificadores do automóvel e, diante dessa suspeita, a carroceria da caminhonete foi vistoriada e lá foram encontrados dois sacos com drogas, onde dentro haviam dezenas de tabletes de cocaína

Vito Califano