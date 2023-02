Policial militar aposentado morre ter após ser espancado em Nossa Senhora do Socorro

Ele foi encontrado ferido em seu sítio, localizado na Taiçoca de Fora. Um policial militar aposentado, identificado como João Pereira da Costa, de 63 anos, morreu nessa terça-feira (7), no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, em Aracaju. De acordo com a Polícia Militar, no último sábado (4), ele teria sido encontrado com sinais de espancamento na cabeça, em seu sítio, localizado na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro.

A família da vítima prestou Boletim de Ocorrência informando que o idoso, que mora sozinho, foi encontrado ferido na residência. Objetos como documentos e celular desapareceram.

Ele foi socorrido e levado a um hospital em Nossa Senhora do Socorro, e depois transferido para o Huse, onde não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo, que foi liberado na manhã desta terça-feira (7), e está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus no Conjunto João Alves até as 16h. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Investigações

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), que tenta identificar em quais circunstâncias ocorreu a morte do policial.

Informações e denúncias que possam contribuir com as investigações sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Vittorio Rienzo