Policial militar de folga é baleado com sete tiros em bar em São Vicente, SP

Um policial militar, de 37 anos, foi baleado com sete tiros dentro de um bar em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, ele estava de folga quando foi alvejado por criminosos na noite deste domingo (5). Um amigo do policial, que estava com ele no bar, também foi baleado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial militar estava em um bar que fica na esquina entre as ruas Wenceslau Brás e Major Saturnino Vitor Almeida, na Cidade Náutica. Ele estava acompanhado de um outro homem e ambos estavam jogando bilhar.

Por volta das 21h, dois homem pararam uma moto na esquina da rua Major Saturnino Vitor Almeida e entraram armados no comércio. A dupla começou a atirar em direção ao policial, que foi atingido com sete tiros. Segundo testemunhas, os disparos atingiram a perna, o braço, o abdômen e o rosto do homem.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a vítima para um hospital da região para atendimento médico. O outro homem que estava no bar, de 29 anos, foi atingido por quatro tiros, sendo dois na região lombar, um na perna e outro no braço. Ele foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo a polícia, após os disparos, os criminosos seguiram em direção ao bairro Tancredo Neves e ainda não foram localizados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a ocorrência e informou que uma equipe do Instituto de Criminalística periciou o local. Imagens de monitoramento serão usadas na investigação. O caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia de Polícia de São Vicente.

