Policial militar é preso após agredir e ameaçar de morte ex-esposa em Guaratinguetá

Reprodução/Street View

Um policial militar, de 47 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (30), por agressão e ameaça de morte contra a ex-esposa em Guaratinguetá (SP). A vítima tinha medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 43 anos, havia terminado o casamento há cerca de cinco meses, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente fazia ameaças e perseguia a mulher.

No ano novo, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, após o homem ficar fazendo ameaças em frente a casa dela. Na ocasião, ele chegou a ameaçar de morte a mulher, o companheiro dela e disse que cometeria suicídio após o crime.

Ainda segundo a Polícia Civil, na data o homem chegou falar sobre as ameaças no trabalho e perdeu o porte de arma.

Neste final de semana, as ameaças verbais e perseguições continuaram, mesmo com a medida protetiva e o policial agrediu a ex-companheira.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a perseguição começou no sábado (28). O homem ficou em frente à casa da mulher fazendo ameaças.

No dia seguinte, por volta das 6h, a mulher estava passando pela Avenida Padroeira do Brasil, quando o ex-marido apareceu e começou a questionar a mulher sobre quem era seu novo namorado e fez ameaças de morte.

A mulher tentou ligar para a Polícia Militar, mas o homem arrancou o celular da mão dela, apertou seu pescoço e a prendeu pelos braços.

O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva e nesta segunda-feira (30) o homem se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi preso. Ele será levado para o presídio militar Romão Gomes, na capital.

Vittorio Rienzo