Policial militar é preso por suspeita de tentar estuprar ex-companheira durante serviço em Rio Grande

Caso chegou ao conhecimento da Brigada Militar no dia 18 de janeiro. Policial foi encaminhado para presídio militar. Um policial militar foi preso, nesta segunda-feira (23), por suspeita de tentativa de estupro contra a ex-companheira em Rio Grande, no Sul do RS. Segundo a Brigada Militar (BM), a PM gaúcha, o caso chegou ao conhecimento da corporação na quarta-feira (18).

O nome do agente não foi divulgado pela BM. O suspeito foi encaminhado a um presídio militar.

O Plantão de Polícia Judiciária da Corregedoria-Geral da BM foi comunicado de que o agente teria tentado o estupro enquanto estava em serviço. Um inquérito foi instaurado pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Sul, buscando verificar a autoria e a materialidade da denúncia.

O policial foi colocado à disposição do CRPO Sul, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nesta segunda.

Em nota, a BM diz reafirmar “seu compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais” e que “repudia qualquer desvio de conduta por parte de seu efetivo, sempre buscando agir dentro da legalidade”.

