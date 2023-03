Policial militar morre em acidente de trânsito em vicinal do Mucajaí, ao Sul de Roraima

Jurandir Sousa Nunes tinha 38 anos e atuava na 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira desde 2022. Acidente aconteceu na noite desse domingo (26), na vicinal tronco do Roxinho. Jurandir Sousa Nunes tinha 38 anos.

Arquivo pessoal

O soldado da Polícia Militar Jurandir Sousa Nunes, de 38 anos, morreu na noite desse domingo (26) em um acidente de trânsito na vicinal do tronco do Roxinho, no município de Mucajaí, região ao Sul de Roraima.

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 21h no km 15 da vicinal. Os policiais foram acionados por uma testemunha, que relatou ter visto um homem e uma motocicleta a margem da via.

Quando chegaram ao local, os agentes constataram que a vítima era Jurandir Nunes. A perícia também foi acionada e encontrou o corpo a cerca de quatro metros de distância de onde estava a moto.

Segundo as investigações, o acidente não foi causado por outros veículos e nem por animais que pudessem derrubar a vítima da moto que conduzia. O militar sofreu ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo.

O soldado fazia parte da corporação desde 2022 e integrava a 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira (CipFrom).

Em nota, a PM se solidarizou com familiares e amigos.

Polícia Militar/Reprodução

Em nota, a Polícia Militar se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. A corporação destacou que o soldado “se mostrou um profissional dedicado, compromissado e empenhado no serviço policial”.

“Neste momento de tristeza, o comandante-geral da PMRR, coronel Miramilton, em nome de toda a corporação, se solidariza com toda a tropa, familiares e amigos”, ressaltou.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo dele até Boa Vista e deve realizar exames para saber a causa real do acidente. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município.

Ufficio Stampa