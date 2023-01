Policial militar que morreu durante treinamento é sepultado em Bauru

Responsável pelo disparo contra Mateus passou por audiência de custódia pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM) e responde em liberdade. O policial foi sepultado neste domingo às 11h no Cemitério Parque Jardim do Ypê

O sepultamento do policial militar Mateus Fernandes Godoy, atingido no pescoço durante um treinamento na quarta-feira (25), aconteceu neste domingo (29), às 11h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê, na Avenida José Aiello, no Parque das Nações em Bauru.

Após ser liberado pelo Instituto Médico Legal um dia antes, o corpo de Mateus foi velado no 13º Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Bauru, às 18h15, na quadra 38 da Avenida Rodrigues Alves.

Depois de ser atingido no pescoço durante um treinamento no 13º Baep, Mateus foi submetido à cirurgia imediata na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu na sexta-feira (27), após internação no Hospital de Base (HB).

Em nota, a PM informou que o policial responsável pelo disparo foi inicialmente autuado em flagrante por lesão corporal culposa e encaminhado ao presídio Romão Gomes. Na quinta-feira (26), ele passou por audiência de custódia pelo Tribunal de Justiça Militar (TJM) e responde em liberdade.

Ainda nesta sexta-feira (27), o suspeito passou por avaliação psicológica no Núcleo de Atenção Psicossocial do Comando de Policiamento.

Além dos procedimentos de investigação, a PM instaurou uma sindicância e um procedimento de análise da conduta para apuração de todas as circunstâncias relativas ao caso.

O comandante também informou que a PM presta assistência aos familiares e os policiais do batalhão começaram com o acompanhamento psicológico.

