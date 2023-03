Uma mulher chegou na unidade prisional levando a droga em um carro de aplicativo na noite de quarta. Policial penal é preso suspeito de tráfico tentando entrar com droga em presídio de Campos, no RJ

Um policial penal foi preso na noite desta quarta-feira (15) suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico no presídio Dalton Crespo em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O suspeito foi abordado por agentes da coordenação do Norte/Noroeste Fluminense, da Subsecretária de Inteligência do Sistema Penitenciário e da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária no momento em que estaria pegando a sacola com drogas na portaria da unidade, durante o serviço.

Um casal teria chegado no presídio em um carro de aplicativo e a mulher, que estava no carona, desceu com uma sacola indo em direção ao agente penitenciário.

O motorista, a mulher e o policial foram levados à delegacia de Guarus. Depois da audiência de custódia, o policial penal ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional no Rio de Janeiro específica para agentes.

Foram apreendidos 5 tabletes de maconha, 1 invólucro de cocaína, R$ 2 mil em dinheiro e os celulares do agente e da passageira do veículo que levou a droga.

Material apreendido com policial em presídio de Campos

Neste ano, essa já é a quarta ação de combate à entrada de drogas nas unidades prisionais da região feitas pela coordenação da SEAP do Norte e Noroeste Fluminense.

E já houve, em 2023, duas apreensões de drogas com visitantes na portaria de unidades prisionais da Região e carteirinha de visitante falsa apreendida no presídio Dalton Crespo.

