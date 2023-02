Policial que atendeu bebê engasgado diz que nunca tinha passado por algo parecido: ‘Salvar uma vida é indescritível’

Recém-nascido com 12 dias de vida foi salvo por policiais militares depois de ficar engasgado em Bauru (SP). Câmeras de segurança registraram a ação; assista. Bebê de 12 dias engasga e é salvo por policiais militares no interior de SP; vídeo

O Policial Militar que ajudou a salvar um bebê de apenas 12 dias de vida que estava engasgado, em Bauru (SP), relata que em meio à sensação de “dever cumprido”, também guarda o susto de ter se visto pela primeira vez diante de uma situação de engasgamento de uma criança tão nova.

Ao g1, o 1º tenente Vinicius Rodrigues Martins, de 30 anos, recorda que embora o treinamento militar exija o aprendizado de técnicas de primeiros socorros, a situação foi incomum. “Eu nunca tinha passado por algo parecido, apenas em situações simuladas de treinamento”, relata.

O salvamento foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a mãe chegando à base noroeste da Polícia Militar de Bauru com a criança no colo. Ela desce do carro e entra no local à procura de ajuda. (Veja no vídeo acima).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe suplicava por socorro e disse que o filho, o pequeno José, de 12 dias de vida, não conseguia respirar por conta de um engasgamento. Neste momento, os policiais se aproximam e pegam a criança, enquanto a mãe, desesperada, se ajoelha ao lado de fora da base.

“A mãe chegou na base policial dizendo que seu filho estava engasgado, que não respirava, pedindo para que ajudassem ele”, relembra o PM.

Para salvar a criança, o PM teve que utilizar a manobra de tapotagem. Para realizá-la, o 1º tenente teve que posicionar a criança no antebraço, de barriga para baixo, com a cabeça em um nível inferior ao corpo. Com a palma das mãos, o policial deu tapas no meio das costas da criança.

Essa técnica é ideal para casos que envolvem bebês recém-nascidos, especialmente se a obstrução ocorre em virtude de secreções ou líquidos, como no caso do leite da amamentação (Veja como realizá-la).

“A gente começou a manobra para tentar desengasgá-lo. Logo em seguida, já avisamos ao Copom que iríamos levá-lo à UPA Bela Vista, foi tudo muito rápido”, conta o tenente.

Após o procedimento, o policial levanta a criança, olha se ela está reagindo e volta a realizar a manobra. Segundos depois, eles saem em direção à viatura e partem para a unidade de saúde.

Ainda de acordo com a PM, a criança recuperou a consciência e a respiração ainda na base e foi levada para atendimento médico, sendo liberada depois.

A manobra, repetida até que a criança estivesse respirando normalmente, ajudou a salvar a vida do bebê de apenas 12 dias de vida. Vinícius, agora, pretende reencontrá-lo em uma situação menos angustiante.

“A sensação de ajudar a salvar uma vida é indescritível, sentimento de dever cumprido. Seria muito bom reencontrar o pequeno José e vê-lo bem, com saúde”, revela.

Passado o susto, o PM aconselha que os pais busquem conhecer técnicas de primeiros socorros para casos como esses, uma vez que a rapidez no salvamento pode ser crucial para a sobrevivência da vítima.

“O conselho aos pais é que busquem conhecer a manobras de salvamento, e que treinem com os filhos, para que numa situação de emergência saibam o que fazer e, sempre que necessário, procurem de imediato o serviço de Pronto Atendimento, Posto Policial ou o Corpo de Bombeiros, cada segundo é determinante para um desfecho positivo”, diz.

