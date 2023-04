Policial que matou estudante em briga de bar é condenado a mais de 17 anos de prisão

Crime aconteceu em 2016 em Palmas. Dono do bar também foi ferido e ficou internado por 50 dias e apresenta sequelas até hoje. Briga foi registrada por câmeras de segurança do bar

O policial Wesley Moreira da Silva Feitosa, de 30 anos, foi condenado a 17 anos e 2 meses de prisão por ter matado o estudante José Elias Lopes. A condenação ainda contempla a tentativa de homicídio qualificado de Ailton Alves de Araújo.

O crime aconteceu em 2016, em um bar na quadra 904 Sul, em Palmas. Dois policiais civis, que não estavam trabalhando, estavam brigando por um desentendimento entre um dos policiais e o dono do bar. O estudante tentou sair do bar, para fugir da briga, quando levou um tiro e morreu.

A outra vítima, Ailton Alves, também foi baleado e ficou 50 dias hospitalizado. No Tribunal, ele informou que apresenta debilidades permanentes, como deformação nas mãos, alteração na voz, sequela na clavícula, cicatriz no queixo e que não consegue carregar peso.

A sessão de julgamento durou mais de 13 horas e aconteceu nesta quinta-feira (30). A pena de Wesley é em regime fechado, mas ele pode recorrer em liberdade.

Relembre o caso

A briga de bar que causou a morte do estudante começou por causa do preço de uma caixa de cerveja. O caso foi registrado no dia 3 de setembro de 2016.

As imagens das câmeras de segurança mostram que o policial civil entrou no bar junto com amigos e logo depois começou a discutir com o dono do bar, Ailton Alves. “Ele já veio tirando a arma. Ele se identificou como policial, embriagado. Policial embriagado com arma na mão”, disse a testemunha.

O proprietário se abaixou para pegar um facão atrás do balcão, mas colocou de volta no mesmo lugar. Momentos depois, o policial civil sacou a arma e apontou para o dono do bar e o filho dele.

Outras pessoas se juntaram ao tumulto e às 17h34 o policial disparou o primeiro tiro. Por outro ângulo, é possível ver um grupo de amigos sentado perto de caixas de cerveja. Ao perceberem a confusão, dois correm e no instante que o estudante se levanta para sair é atingido pela bala.

