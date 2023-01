Polícias Civil e Militar realizam operação contra o tráfico de drogas e homicídios na Zona Norte de Aracaju

Três investigados morreram após entraram em confronto com as equipes policiais. Até o momento, ocorreram sete prisões – sendo seis em cumprimento a mandados de prisão e uma em flagrante. Busca e apreensão durante a Operação Levítico realizada pela SSP em Aracaju (SE)

Três investigados morreram após entraram em confronto com as equipes policiais durante operação da Secretaria de Segurança Pública contra traficantes e homicidas na Zona Norte de Aracaju, deflagrada no início da manhã desta terça-feira( 31). Até o momento, ocorreram sete prisões – sendo seis em cumprimento a mandados de prisão e uma em flagrante.

O objetivo da operação entre a Polícia Civil e Polícia Militar é combater o tráfico de drogas nos bairros São Carlos, Jardim Centenário, Bugio e Olaria. Ao menos, 100 policiais civis e militares, com 40 viaturas, deram cumprimento de dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes pontos da região.

Operação Levítico em Aracaju (SE)

Segundo a SSP, a investigações, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) tiveram início no final de 2022, a partir de uma vários de homicídios na região com ligações com o tráfico de drogas.

Durante as investigações, a polícia indentificou duas organizações criminosas atuantes, que entraram em disputa territorial por pontos de vendas de drogas, gerando conflito e medo na população.

Ainda de acordo com a SSP, as diligências continuam durante o dia, a fim de concluir todos os objetivos da operação.

Polícias Civil e Militar durante Operação Levítico em Aracaju (SE)

