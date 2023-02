Polícias Federal e Civil apreendem 3 quilos de maconha em encomenda nos Correios em Natal

Essa foi a quinta apreensão de maconha pela PF em pacotes remetidos para o RN através dos Correios ou transportadoras. O total se aproxima dos 200 quilos. Droga foi encontrada em operação conjunta no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas

Uma ação das polícias Federal e Civil apreendeu nesta sexta-feira (24) um pacote com 3 quilos de maconha camuflados em uma encomenda no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, na Zona Oeste de Natal.

Ninguém foi preso na ação, que contou ainda com o auxílio da área de segurança dos Correios.

Essa foi a quinta apreensão de maconha realizada neste ano pela PF e remetida para o RN através dos Correios ou transportadoras. O total apreendido se aproxima dos 200 kg.

Há pouco mais de uma semana, dois quilos também haviam sido apreendidos no mesmo Centro.

A fiscalização, dessa vez, também contou com a ajuda dos cães das raças pastor belga malinois, Ice e Iron, da Polícia Federal, e do cocker spaniel Aquiles, da Polícia Civil.

Droga encontrada dentro de encomenda vai passar por perícia

O entorpecente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Lagoa Nova, onde passará por procedimentos de apreensão e perícia.

A droga apreendida ficará em depósito até uma decisão judicial que autorize a incineração.

A Polícia Federal também instaurou inquérito para encontrar e responsabilizar os envolvidos no crime.

