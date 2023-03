policrisi-e-futuro-incerto:-la-fotografia-dell’ipsos-global-trends-2023

Sono diverse le indicazioni sul nostro futuro che emergono dall’ultima edizione di Global Trends, lo studio globale con cui, dal 2013, Ipsos misura e monitora i cambiamenti nei valori e negli atteggiamenti dei diversi Paesi. L’edizione 2023 è particolarmente ampia. Raccoglie infatti le opinioni di oltre 48.000 persone in 50 mercati del mondo – dall’Argentina allo Zambia – che rappresentano il 70% della popolazione globale e l’87% dell’economia.

“Ipsos Global Trends 2023 – si legge nella nota di sintesi – “fornisce un kit di strumenti per aiutare a navigare in un futuro sempre più incerto e a cogliere le opportunità anche in un periodo di poli-crisi”. I punti principali dello studio (qui la versione integrale) sono:

Globale e Locale, una tensione crescente

Sebbene molti parlano di de-globalizzazione, almeno sei persone su dieci nel mondo ritengono che la globalizzazione abbia un effetto positivo sia per sé stessi (62%) sia per il proprio mercato di riferimento (66%). Nell’ultimo decennio, anche se le tensioni geopolitiche sono peggiorate, questa cifra è aumentata leggermente.

Cambiamenti climatici e disastri ambientali

Otto intervistati su dieci ritengono che, se non cambiamo rapidamente le nostre abitudini, presto andremo incontro a un disastro ambientale. Ciò su cui non c’è accordo, invece, è come affrontarlo e, anche se i livelli di preoccupazione sono così elevati, oltre la metà concorda sul fatto che gli scienziati non sappiano fino in fondo di cosa stanno parlando in merito alle questioni ambientali.

Marche e aziende, le aspettative dei consumatori

Nonostante le divisioni a livello globale, Ipsos Global Trends mostra che le persone hanno chiare aspettative nei confronti di brand e aziende. La maggioranza crede che le aziende possano essere una forza per il bene comune, con l’80% che concorda sul fatto che i brand possano contemporaneamente perseguire obiettivi economici e sostenere buone cause, ma allo stesso tempo il 53% degli intervistati non ha molta fiducia nei leader aziendali. Inoltre quasi due terzi dichiara di cercare, il più delle volte, di acquistare prodotti da brand che agiscono in modo responsabile, anche se più cari (64%).

Il progresso tecnologico e l’impatto sulle nostre vite

Tra le crescenti richieste di regolamentazione delle Big Tech, sei persone su dieci nel mondo temono che il progresso tecnologico stia distruggendo le nostre vite. Allo stesso tempo, però, il 71% afferma di non riuscire a immaginare una vita senza Internet e una percentuale ancora maggiore -l’81%- è rassegnata all’idea di perdere un po’ di privacy a causa di ciò che le nuove tecnologie possono fare.

Prospettive globali e la fiducia nel prossimo futuro

Infine, nonostante le cupe prospettive globali, continuiamo ad essere fiduciosi per il prossimo futuro. La nostra tendenza all’ottimismo è evidente: mentre solo il 31% è ottimista pensando al mondo nel suo complesso per l’anno prossimo, la maggior parte si considera felice (57%) e il 59% è ottimista su come il 2023 sarà per sé e per la propria famiglia.

