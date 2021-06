Leggimi questo articolo

POLISORBATO 80 PRESENTE NEI VACCINI INIETTATO NEI TOPI ALLA NASCITA PUÒ PORTARE A STERILITA, DANNI ALL’UTERO E MUTAZIONI ORMONALI (TRASGENDER)

Uno studio slovacco su ratti femmine [1] ha rilevato che l’iniezione di Polisorbato 80, conosciuto anche come Tween 80, entro la prima settimana dalla nascita dei soggetti, causa lo sviluppo di danni alla vagina e all’utero, cambiamenti ormonali, deformità ovariche e infertilità.

Il Polisorbato 80 è un detergente (surfattante) utilizzato per promuovere il superamento della barriera emato-encefalica di farmaci o vaccini. I vaccini antinfluenzali della Glaxo (Fluarix) e quello delle Novartis (Agriflu), come il vaccino contro il Papilloma virus Gardasil e molti altri in commercio, lo contengono.

L’adiuvante MF59, anch’esso pericoloso, formato sia da squalene sia da Polisorbato 80, viene inserito in diversi vaccini. Come adiuvante, lo squalene viene inserito nei vaccini europei, ma non in quelli americani, perché non approvato dalla FDA .

Cosa troviamo nel vaccino infleunzale Fluarix? Formaldeide, un ben noto agente cancerogeno, il Triton X-100 (un detergente), idrocortisone ed un antibiotico (la gentamicina), che può indurre risposte allergiche in alcuni individui. Che gli effetti dannosi di questi adiuvanti tossici per la fertilità dei soggetti trattati (ratti) siano da estendere anche agli esseri umani? Ciò non è stato chiarito dalla Ricerca, che non si è prodigata in questa direzione.

Nel foglietto illustrativo del Fluarix [2], per esempio, viene scritto che la possibilità di indurre infertilità, mutagenicità o carcinogeneticità maschile non è stata testata negli animali, mentre la vaccinazione nelle femmine di ratto non ha effetti sulla fertilità. Affermazione quantomeno sospetta. Ma, grazie alle numerose leggi che tutelano i produttori di vaccini promulgate dai vari Governi nel Mondo, non sarà mai possibile ritenere la GlaxoSmithKline, o qualunque altra azienda farmaceutica, responsabile di una eventuale sterilità post vaccinale.

Riferimenti :

[1] Gajdová M, Jakubovsky J, Války J. Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183-90.

[2] https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM220624.pdf