Político de Nova Santa Rita morre após acidente com trator, diz Corpo de Bombeiros

Arquivo Pessoal

O empresário e político Marcelino Muzykant (PP) morreu no fim da tarde deste sábado (11) após um acidente com um trator na área central de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi candidato a prefeito do município nas eleições de 2020 e tinha 69 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Marcelino pilotava a máquina quando ela tombou. Após o acidente, ele ficou preso embaixo do trator. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o homem já estava morto.

Em publicação nas redes sociais, o senador Luis Carlos Heinze (PP) manifestou pesar pela morte de Marcelino Muzykant. “Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos neste momento de dor”, escreveu. O prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella (PT), também lamentou a morte. “Luz e paz nesse momento de luto”, publicou.

A Brigada Militar (BM) está isolando o local do acidente para o trabalho da perícia.

Marcelino deixa a esposa, Laura, e duas filhas.

