Pollicino, l’app per capire presente e futuro della mobilità urbana

È stato presentato oggi a Milano “Pollicino”, un progetto pilota nato a Bologna dalla collaborazione tra la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il ministero dei Trasporti e quello dell’Ambiente, pensato per esplorare come la pandemia ha influito sulla mobilità cittadina e intravedere come queste tendenze proseguiranno in futuro.

L’evento, organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility con il supporto di Nordcom e della Delegazione del Québec, è stata l’occasione per fare il punto sul progetto “Pollicino – Capire la mobilità di Bologna grazie ai suoi cittadini”, un nuovo tipo di indagine sulla mobilità urbana che raccoglie i dati grazie alla collaborazione dei cittadini che acconsentono alla registrazione anonima dei propri spostamenti attraverso l’app “IoPollicino” installata sul proprio smartphone.

Questo nuovo tipo d’indagine, che prende il nome di Future Mobility Survey, permette di scattare una fotografia accurata della mobilità di un territorio grazie ad un campione di cittadini rappresentativo della città, i quali partecipano volontariamente all’indagine perché ne condividono le finalità sociali e ambientali.

La prima fase di sperimentazione, in cui circa 1000 cittadini hanno acconsentito a registrare i loro spostamenti per 7 giorni, ha permesso di fare alcune osservazioni in merito alla mobilità in città, anche a seguito della pandemia e della diffusione del lavoro da remoto.

Ciò che è emerso è che, a seguito della pandemia, la mobilità è diventata meno regolare e, di conseguenza, meno prevedibile. Infatti la maggior parte degli spostamenti non sarebbero più dettati da motivi di lavoro o di studio durante la settimana, ma si concentrerebbero per lo più durante il fine settimana.

Secondo l’analisi dell’Osservatorio Sharing Mobility, “l’effetto pandemia ha consolidato, infatti, lo smart working e l’apprendimento a distanza, tanto che ormai la percentuale delle persone che si spostano 5 giorni a settimana per lavoro è meno di un quarto del totale (23%) e, se sommata a quella che si sposta solo quattro giorni a settimana, non superala metà del campione, indice di una quotidianità che non è più scandita da questa tipologia di spostamenti”.

Questa nuova struttura della mobilità tende, però, a premiare la flessibilità dell’auto privata (e questo non va a vantaggio dell’ambiente), penalizza l’uso del trasporto pubblico, ma fa anche intravvedere la potenzialità dei servizi di sharing mobility e la possibile espansione della mobilità attiva, soprattutto quella in bicicletta. “Il modal share poi – prosegue l’Osservatorio – cambia radicalmente in funzione della motivazione dello spostamento: quando si tratta di andare al lavoro l’auto si attesta intorno al 24,9% e l’autobus al 20%, ma se si tratta di fare acquisti l’auto raggiunge il 40,9% e il mezzo pubblico scende al 7,1%”.

Una volta che il progetto verrà esteso anche ad altre realtà, sarà possibile tracciare un quadro ancora più esaustivo della mobilità nelle città italiane.

“L’esperienza di Pollicino realizzata a Bologna, che speriamo possa essere replicata in altre città italiane – dichiara Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – ci ha mostrato che abbiamo oggi uno strumento molto più potente, preciso e meno costoso di quelli utilizzati finora per analizzare la mobilità urbana, e che possono essere i cittadini stessi a raccontarci direttamente come cambia la mobilità, formando una community che collabora con le amministrazioni È il fenomeno del cosiddetto data altruism”.

Come sottolinea Fabrizio Garavaglia, Presidente di Nordcom: “Alla luce della sperimentazione e dei risultati del Pollicino bolognese, abbiamo ragionato su come trasferire questa esperienza in altre città italiane, partendo proprio dalla Lombardia. Attraverso Pollicino abbiamo conoscenza dei dati di mobilità quale strumento essenziale per la pianificazione, intendiamo quindi promuovere l’utilizzo delle Future Mobility Survey, anche in altre città italiane, come strumento di ausilio ai PUMS e per la definizione di nuovi paradigmi di mobilità. Ancora una volta mobilità sostenibile e digitalizzazione si confermano strettamente correlati tra loro.”

L’articolo Pollicino, l’app per capire presente e futuro della mobilità urbana proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo