Pollo alla Kiev, croccante dal cuore morbido: si prepara con pochissimi ingredienti. Ricetta facile che viene dall’est Europa, buonissima e semplice da preparare

Ingredienti del pollo alla Kiev

PETTO DI POLLO (circa 900 gr) – 2

BURRO 240 gr

PREZZEMOLO 1 ciuffo

UOVA 2

SPICCHIO DI AGLIO 1

SCORZA GRATTUGIATA DI LIMONE q.b.

PANGRATTATO q.b.

OLIO DI SEMI q.b.

SALE FINO q.b.

PEPE NERO q

Preparazione

Per questa ricetta avremo bisogno di un petto di pollo alto e spesso, non le fettine. La ricetta nel suo insieme è semplice e si prepara davvero in poco tempo. Partiamo dal trito di prezzemolo. Prendiamo aglio e prezzemolo e facciamo il nostro trito fresco e saporito. Ora uniamo il burro a freddo, la scorza del limone e aggiustiamo di sale e pepe. Amalgamiamo il tutto con un cucchiaio o una forchetta.

Se abbiamo una sache a poche bene, altrimenti ci possiamo aiutare con una forchetta o un cucchiaio. Prendiamo il nostro petto di pollo: lo buchiamo e facciamo una vera e propria caverna, una tasca. Riempiamo il composto di burro aromatizzato di prezzemolo limone e sale. Fatto questo mettiamoli in freezer per 15/20 minuti. L’interno dovrà solidificare bene.

Passato il tempo necessario passiamo le nostre tasche di pollo prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ( ovviamente servitevi di 3 uova, sbattete con sale e pepe) e poi nel pangrattato. Fatto questo buttiamo in olio caldo a 160 gradi ( troppo no, dato che finiremmo per avere una crosta troppo nera e un ripieno troppo sciolto). L’importante è non abbassare troppo la temperatura dell’olio, quindi, dato che il pollo sarà troppo freddo. Fate cuocere 10 minuti per lato e servite caldo

