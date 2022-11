Pollo all’Arrabione di Sora Lella, la golosa ricetta romana per il pollo più buono che ci sia, lo mangerete sempre così

Questo Pollo all’Arrabione è una ricetta tipica della tradizione romana creata dalla famosissima Sora Lella, caratterizzato da una lunga cottura ma anche da un sapore indimenticabile. Per la sua preparazione vengono utilizzati diversi ingredienti: dai pomodori alla cipolla passando per i peperoni. La carne assorbirà il sughetto che si viene a creare, diventando tenera e deliziosa. Anche il costo è conveniente, per 4 persone infatti non arriverete a spendere dieci euro. Cucinare questo secondo piatto romano è molto semplice, vi basterà seguire queste istruzioni passo dopo passo.

pollo tagliato a pezzi 1

peperoni 3

cipolla 1/2

pomodori freschi 1/2 kg

vino bianco 1/2 bicchiere

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare il nostro Pollo all’Arrabione. Per prima cosa vi conviene preparare tutti gli ingredienti. Tagliate già i peperoni a listarelle e i pomodori freschi in quattro parti. Quindi, passate alla vera e propria preparazione, che comincia dal pollo. In una casseruola bisogna farlo rosolare bene insieme all’olio extravergine di oliva, al sale e al pepe. Bisogna quindi aspettare finché la pelle risulta croccante.

Nel frattempo potete pensare al vostro condimento. In una padella antiaderente fate imbiondire la cipolla insieme a poco olio. Aggiungete i peperoni e fateli saltare per pochi minuti. Quindi è il momento dei pomodori freschi. Versatene nella padella metà del totale di pomodori tagliati insieme a un bicchiere di acqua, che servirà per la cottura dei peperoni.

Intanto tornate al vostro pollo, che sarà diventato bello croccante. Versate nella casseruola il vino bianco per sfumare. Dopo una decina di minuti aggiungete i pomodori freschi rimasti e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 40 minuti. Quando i peperoni e il pollo saranno ben cotti, spegnete il fuoco e unite il tutto. Lasciate insaporire per almeno una decina di minuti. Il vostro Pollo all’Arrabione è pronto per essere servito e sarà una prelibatezza.

Pollo all’Arrabione di Sora Lella, la golosa ricetta romana per il pollo più buono che ci sia, lo mangerete sempre così scritto su Più Ricette da Redazione.

Mata