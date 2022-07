Ingredienti del Pollo con i peperoni di Sora Lella. E quanto è buono questo piatto, quando sa di tradizione e genuinità, di tradizione romana. Una leccornia che viene tramandata di generazione in generazione. Buonissimo e delicato. La ricetta è custodita ora dai nipoti della celeberrima cuoca e attrice Sora Lella. Ecco la ricetta, gli ingredienti e il metodo per preparare questa ricetta buonissima

Ingredienti

4 pezzi di pollo ( due cosce due sovracosce)

400 gr di pelati sammarzano

3 peperoni

olio EVO

sale

cipolla

1 bicchiere vino

acqua

Preparazione

Per prima cosa laviamo i peperoni e facciamoli a striscioline. Ora prendiamo un tegame, se avete un tegame di coccio meglio. Facciamo un giro abbondante di olio ( non lesinate). Inserite quindi i peperoni e facciamoli rosolare bene. Un tempo di cottura non c’è. Quando saranno imbionditi da una parte li dovrete girare dall’altra ( si dovrà formare la crosticina da tutte e due e parti). Dopo che avrete girato anche dall’altra parte aggiungete il bicchiere di vino.

Mentre il pollo cuoce con le mani schiacciamo il nostro pomodoro. Mentre il pollo cuoce prendiamo un’altra padella e facciamo un giro di olio, un po’ di cipolla e facciamo appassire i peperoni. Dopo qualche minuto inseriamo una parte del pomodoro con un goccio d’acqua. L’altra parte del pomodoro la metteremo nel pollo. Facciamo cuocere il pollo per un mezz’ora circa.

Quando i peperoni saranno morbidi li possiamo aggiungere nel tegame dove sta cuocendo il pollo. Cuociamo a fiamma medio bassa per altri 10/15 minuti. In questo modo tutti i sapori saranno rilasciati delicatamente e bene. Una volta che il nostro piatto sarà bello denso possiamo spegnere e consumare con un bel bicchiere di vino. Continua a leggere le nostre ricette con il pollo

Pollo con i peperoni di Sora Lella, la ricetta antica Romana. Il trucco della cuoca per fare la “cremetta” scritto su Più Ricette da Redazione.