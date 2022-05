pollo-e-patate-cremosi,-un-piatto-fresco-da-gustare-in-estate

Un gustoso piatto unico completo, ricco e pieno di sapore, che con la sua bontà conquisterà tutti al primo assaggio;

il pollo e patate cremosi, è un piatto molto semplice da preparare, fresco e saporito, perfetto per le calde giornate estive.

Una ricetta economica, con ingredienti semplici: vengono utilizzate patate lesse, petto di pollo lessato o arrosto avanzato, e tonno in scatola;

per renderla cremosa, ma meno calorica, abbiamo sostituito la maionese con formaggio spalmabile;

erba cipollina e anelli di cipolla di Tropea rendono il piatto profumato e stuzzicante.

E’ l’ideale per una cena fredda, ma anche da portare come pranzo al lavoro o da gustare in spiaggia o durante scampagnate.

Meglio prepararlo con qualche ora di anticipo per permettere ai sapori e profumi di amalgamarsi ed agli ingredienti avere una temperatura uniforme.

Pollo e patate cremosi

Ingredienti per due persone

un petto di pollo

3 patate medie

160 g di tonno sott’olio

100 g di formaggio Robiola

qualche filo di erba cipollina

mezza cipolla di Tropea

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Lavate e lessate le patate in acqua leggermente salata, fino a quando risulteranno morbide e cotte;

scolatele, lasciatele intiepidire, sbucciatele e tagliatele a cubetti.

Lessate il petto di pollo in acqua salata con carota, sedano, cipolla, fino alla cottura;

scolatelo e lasciatelo intiepidire e tagliate il petto di pollo a cubetti della stessa grandezza;

il brodo di pollo rimasto potrete utilizzarlo in altre preparazioni.

In alternativa tagliate il petto di pollo a pezzetti e cuoceteli a fiamma vivace, finché non si formerà una crosticina dorata in superficie.

Inserite nel bicchiere del frullatore ad immersione la robiola, il tonno, un filo d’olio, sale e pepe, ed iniziate a frullare fino a formare una crema abbastanza corposa.

Mettete il pollo in una ciotola dove aggiungerete anche le patate lesse, condite con la crema tonnata, sale, pepe ed un poco di erba cipollina tritata: mescolate delicatamente per distribuire bene il condimento, e completate il piatto con anelli di cipolla di Tropea ed un filo d’olio.

Il piatto di Pollo e patate cremosi è pronto per essere servito a temperatura ambiente, o meglio dopo qualche ora di riposo in frigorifero.

