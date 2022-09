Pollo Scarpariello di Benedetta: mai mangiato un pollo più buono di così. Facile e veloce, farà impazzire tutti

Ingredienti del pollo Scarpariello di Benedetta

1 Petto di pollo (intero, grande circa 700 gr)

2 Peperoni (giallo o rosso)

1 Melanzana (media)

4 Pomodori (maturi)

4 Patate

1 Cipolla

q.b. Basilico

q.b. Sale

1 filo Olio di oliva

Preparazione

La prima cosa da fare è quella di tagliare le verdure. Peliamo quindi le patate e poi tagliamole a cubetti. Puliamo ora i peperoni, eliminiamo i semi interni e tagliamo le falde dei peperoni a pezzetti. Passiamo quindi ai pomodori e tagliamoli sempre a pezzetti. Sbucciamo quindi la cipolla e facciamo un trito grossolano.

Prendiamo quindi una padella e versiamo l’olio: siamo generosi ( non un filo giusto per sporcare la padella). Inseriamo le verdure tagliate. Saliamo e mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno. Copriamo quindi le verdure con un coperchio e facciamole cuocere per 15 minuti. Le verdure dovranno quindi risultare morbide.

Ora tagliamo il pollo in tanti cubotti ( tutto dipende dal vostro gusto, se vi piace la consistenza: se troppo piccoli o grossi). Se volete, per fare prima, in alcuni supermercati esistono vaschette con pollo crudo e tagliato già confezionate. Aggiungiamo alle verdure nel tegame il pollo: aggiustate di sale se necessario. Coprite e completate la cottura, facendolo cuocere il tutto per circa 10 minuti. Fate poi asciugare il vostro piatto alzando la fiamma per altri 5 minuti. Dopo, togliete il coperchio e fate asciugare leggermente il fondo di cottura, che si è creato. Basteranno altri 5 minuti di cottura a fuoco vivace.

