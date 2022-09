Pollo ubriaco, buonissimo e cremoso. Come far diventare il pollo delizioso grazie alla birra. Facilissimo si prepara in 10 minuti

Il pollo ubriaco o alla birra è un secondo piatto di carne, gustoso e profumato. Facile da realizzare, per portare in tavola un piatto diverso dal solito, per sorprendere i vostri ospiti, oppure la vostra famiglia. Per un condimento più delicato usate una birra chiara leggera, ma ovviamente a seconda dei gusti potete variare il tipo di birra da usare. Anche per il pollo alla birra, esistono numerosi ricette, con numerosi varianti, sia per la scelta della birra, per le parti del pollo da usare, sul procedimento e su eventuali ingredienti integrativi. Di seguito vi lascio la mia ricetta, che dovrete assolutamente provare.

Pollo ubriaco, Ingredienti:

1 kg di pollo

500 cc birra chiara

½ cipolla

150 gr prosciutto cotto (un pezzo)

Farina

Sale

Pepe

Olio evo

Pollo ubriaco, Procedimento:

Per preparare il pollo alla birra, iniziate a lavare bene il pollo, dividetelo secondo i vostri gusti.

In un piatto mettete la farina il sale ed il pepe, mescolate il tutto ed infarinate i pezzi di pollo.

In una capiente padella mettete un paio di giri di olio evo, appena l’olio sarà a temperatura, inserite i pezzi di pollo, e fateli rosolare a fiamma media, girandoli in modo da ottenere una rosolatura omogenea.

Appena il pollo sarà rosolato, mettetelo in una terrina. Nel fondo di cottura, mettete la cipolla tagliata a fettine sottili. Iniziate a rosolarla,

poi tagliate il prosciutto cotto a dadini,

unitelo alla cipolla.

Fate rosolare per un paio di minuti, unite nuovamente il pollo, fate insaporire a fiamma media per altri cinque minuti, in modo da rosolare ancora un po’ il pollo.

Trascorso questo tempo, unite la birra, mescolate bene, coprite la padella con un coperchio e fate cuocere a fiamma bassa per circa trenta minuti, mescolando di tanto in tanto, in modo che il pollo assorba tutti i profumi e gli aromi della birra, se occorre regolate di sale.

Appena il sugo si sarà addensato, e si sarà formata una bella cremina, spegnete la fiamma, impiattate servite e gustate il vostro pollo alla birra.

