Polo de empregabilidade oferece curso gratuito de informática para pessoas acima de 50 anos em Franca, SP

Aulas serão realizadas em novo laboratório da unidade. Iniciativa faz parte do programa ‘Caminho para o Emprego’. Parceria entre ‘Caminho para o Emprego’ e Fatec de Franca, SP, disponibiliza curso gratuito de informática

O Polo de Empregabilidade de Franca (SP) abriu as inscrições para um curso gratuito de informática voltado a pessoas com mais de 50 anos no novo laboratório inaugurado no local.

Com 12 computadores, a unidade é destinada a alunos matriculados em cursos de tecnologia do programa ‘Caminho para o Emprego’.

Ao todo, são 47 vagas abertas para informática. As inscrições podem ser feitas através do link ou, pessoalmente, no Parque Fernando Cosa, na Avenida Flávio Rocha, 500.

O que irei aprender?

Os alunos terão as seguintes disciplinas:

Introdução à informática (conceitos básicos sobre equipamentos e recursos);

Introdução ao Windows (comandos, janelas, atalhos, manipulação de arquivos, pastas, copiar e colar);

Introdução ao Word (formatação, alinhamento de textos e comandos);

Introdução ao Excel (fórmulas simples e compostas, recursos, soma, média, máximo, mínimo e funções);

Recursos de importação e exportação de dados.

Quando e onde é o curso?

As aulas começam na quinta-feira (9) e vão até 15 de junho. Serão duas turmas, com aulas às quartas-feiras, das 14h às 16h, na Fatec, que fica na Rua Irênio Greco, 4580, Vila Imperador e às quintas-feiras, das 15h às 17h, no Laboratório de Informática do Polo de Empregabilidade de Franca, localizado no prédio anexo à Rodoviária de Franca, que fica na avenida Sete de Setembro, 735, no Residencial Baldassari.

O curso é um parceria entre o programa ‘Caminho para o Emprego’ e a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Franca.

