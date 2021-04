Polpette al Forno con Bacon

Le Polpette al Forno con Bacon sono sfiziose e facili da preparare, perfette per una cena fra amici o come finger food. Le polpette sono amate da tutti… perché non renderle ancora più stuzzicanti avvolgendole in una fettina di bacon? Grandi e bambini ne andranno matti!

La ricetta parte da un semplice impasto per polpette. Basta impastare del macinato di carne con uovo, formaggio grattugiato e del pane ammollato nel latte… ed il gioco è fatto! Non ci rimarrà altro da fare che dare forma alle polpette! Qui però c’è un piccolo stravolgimento alle ricette classiche; ogni polpetta infatti viene avvolta da una fettina di bacon e cotta in forno! Il risultato finale sono delle polpette morbide, profumate e gustose!

Ovviamente il bacon può essere sostituito dai salumi “nostrani” come ad esempio la pancetta (dolce o affumicata) o da delle fettine di lardo. In ogni caso vi consiglio di usare un salume molto grasso perché in forno si “scioglierà” conferendo sapore e morbidezza alle polpette.

Queste polpette sono perfette come secondo in una cena tra amici, servite insieme a delle salse (ketchup o salsa barbecue) e accompagnate da un’insalata mista o patatine fritte… nessuno saprà resistere! Sono talmente sfiziose che possono trasformarsi in un finger food (magari infilzate in uno stecco) ed essere servite in un buffet di festa!

Fatemi sapere nei commenti se le preparerete e cosa ne pensate, ma sono sicuro vi piaceranno davvero tanto!

