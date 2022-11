Lo chef Cannavacciuolo non ha mai rinnegato le sue origini ed ha sempre saputo mescolare tradizione ed innovazione, dando vita a piatti unici e dal sapore inconfondibile. È proprio dalla tradizione che è sempre partito, per poi rivisitarla. La ricetta di oggi , in effetti, un piatto tipico della tradizione, soprattutto del sud Italia e della sua Napoli. Rispetto ad altri piatti sicuramente più articolati, rimane semplice da replicare.

Polpette, Ingredienti per circa 4 persone:

• 450 gr di manzo macinato

• 250 gr di macinato di maiale

• 2 uova

• 1 cipolla

• Un bicchiere di latte

• 4 fette di pancarrè

• Sale e pepe q.b.

• Un bicchierino di vino bianco

• 100 gr di parmigiano

• Rosmarino e timo

• Noce moscata q.b.

• 500 gr di passata di pomodoro

• Buona quantità di olio extravergine

• Una foglia di alloro

Preparazione

Inserite la carne di manzo e la carne di maiale macinate in una ciotola. Lavoratele con uova, noce moscata e parmigiano. Nel frattempo, immergete le fette di pancarrè nel latte e strizzatele per bene per poi inserirle nella ciotola con le carni. Aggiungere nel medesimo recipiente anche sale, pepe e un filo d’olio. A questo punto, amalgamate il tutto e formate delle polpette con le pani. Tritate la cipolla e fate rosolare in una pentola con olio.

Successivamente, aggiungete la carne, gli aromi indicati ed il vino, avendo cura di farlo sfumare alzando la fiamma. A quel punto, siete pronti a versare la salsa di pomodoro, lasciandola cuocere. Se preferite mangiare le polpette senza sugo, potete optare per l’aggiunta di un brodo o potete infarinarle e poi friggerle. In questo ultimo caso, per dare un tocco di sapore in più, potete accompagnarle con delle salse.

Polpette al sugo di Cannavacciuolo, L'antica ricetta di sua nonna: "Cosa metteva al posto della mollica di pane"

