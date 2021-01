polpette-al-sugo:-il-trucco-della-nonna-per-un-impasto-che-si-scioglie-in-bocca.-ecco-cosa-mettere-al-posto-di-pane-e-acqua

Per Carnevale non possono mancare le classiche polpette al sugo, un piatto amatissimo sia da grandi che da piccini. Semplicissimo da realizzare ma ci sono dei trucchetti per renderle morbidissime, dei bocconcini che si sciolgono in bocca per deliziare ogni palato ed evitare anche la frittura. Le polpette al sugo si somigliano quasi tutte tra loro ma talvolta piccoli accorgimenti e trucchetti della nonna possono rendere un piatto davvero unico.

La ricetta per delle polpette morbide al palato, incredibilmente profumate e succose anche senza fritto! Talmente buone che spariscono ancora bollenti! Il trucco principale è nell’usare il latte anziché l’acqua per l’impasto ma anche alcune spezie che adesso andremo a vedere. Un altro trucco è quello di usare il pancarré anzichè il pane bagnato o il pan grattato. Altro segreto importante è nella cottura del sugo. Consiglio sempre di farlo abbondante in modo da poter condire anche la pasta e di poter immergere quasi completamente le polpette in modo che la cottura venga omogenea e perfetta.

Ricetta Polpette al sugo, Ingredienti

Per l’impasto:

350 gr di carne di manzo macinata per ragù non troppo magra

2 uova medio-piccole

5 cucchiai di grana padano

5 cucchiai di latte

1 – 2 cucchiai di pan grattato o in alternativa la mollica del pancarrè

1/2 cucchiaino di noce moscata

sale

Per il sugo:

400 gr di polpa di pomodoro (1 barattolo)

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai d’olio extravergine

sale