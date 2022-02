polpette-al-sugo-senza-frittura,-la-ricetta-tradizionale-della-nonna-napoletana:-“bisogna-sostituire-la-mollica-di-pane”

Polpette al sugo, un piatto amatissimo sia da grandi che da piccini, come farle davvero perfette come da tradizione? Un piatto quello delle polpette davvero semplicissimo da realizzare ma ci sono dei trucchetti per renderle morbidissime, dei bocconcini che si sciolgono in bocca per deliziare ogni palato ed evitare anche la frittura. Le polpette al sugo si somigliano quasi tutte tra loro ma talvolta piccoli accorgimenti e trucchetti della nonna possono rendere un piatto davvero unico.

La ricetta per delle polpette morbide al palato, incredibilmente profumate e succose anche senza fritto! Talmente buone che spariscono ancora bollenti! Il trucco principale è nell’usare il latte anziché l’acqua per l’impasto ma anche alcune spezie che adesso andremo a vedere. Un altro trucco è quello di usare il pancarré anzichè il pane bagnato o il pan grattato. Altro segreto importante è nella cottura del sugo. Consiglio sempre di farlo abbondante in modo da poter condire anche la pasta e di poter immergere quasi completamente le polpette in modo che la cottura venga omogenea e perfetta.

Ricetta Polpette al sugo, Ingredienti

Per l’impasto:

350 gr di carne di manzo macinata per ragù non troppo magra

2 uova medio-piccole

5 cucchiai di grana padano

5 cucchiai di latte

1 – 2 cucchiai di pan grattato o in alternativa la mollica del pancarrè

1/2 cucchiaino di noce moscata

sale

Per il sugo:

400 gr di polpa di pomodoro (1 barattolo)

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai d’olio extravergine

sale

Come fare le Polpette al sugo Prima di tutto, in una ciotola capiente, riunite la carne macinata, le uova, il grana, il pan grattato, il sale e la noce moscata, impastate e a poco poco aggiungete il latte, fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo: Poi formate le polpettine di carne, staccando dei pezzi di impasto di circa 5 cm dategli la forma tonda tra i palmi delle mani. Per un impasto ancora più morbido invece del pan grattato si può usare anche la parte interna ( quella bianca) del pan carrè, precedentemente bagnato nel latte. IN questo caso non ci sarà bisogno di aggiungere il latte successivamente Come preparare il sugo per le polpette Prima di tutto versate la polpa di pomodoro in un pentolino a bordi alti, sciacquate il barattolo aggiungendo 3 dita d’acqua alla polpa per diluirla. Frullatela bene con l’aiuto di un mini pimer, in pochi secondi otterrete una salsa vellutata. In una padella grande (tenete conto che devono cuocere le polpette affiancate e non una sull’altra) ponete gli spicchi d’aglio sbucciati e leggermente schiacciati insieme all’olio. Lasciate soffriggere 1 minuto circa, fino a doratura di entrambe le parti degli spicchi. Poi aggiungete la salsa di pomodoro. Girate e lasciate insaporire qualche secondo, senza far arrivare a bollore. Infine aggiungete le polpette di carne una di fianco all’altra: lasciate cuocere a fiamma bassa per 10 minuti con coperchio, trascorso il tempo indicato smuovete la padella in modo da girare il sugo e con l’aiuto di un cucchiaio, versate il sugo bollente sulla superficie delle polpette ancora un pò crude. Richiudete il coperchio e lasciate cuocere ancora 5 minuti . Solo dopo il tempo indicato, aprite nuovamente il coperchio, girate le polpette con l’aiuto di due forchette e lasciate proseguire la cottura a fiamma moderata senza coperchio. Infine salate e lasciate cuocere altri 10 – 15 minuti circa fino a completa cottura delle polpette. In questa fase, il sugo deve leggermente asciugarsi e le polpette cuocere a puntino, controllate con i rebbi di una forchetta il cuore delle vostre polpette per assicurarvi che siano cotte. Iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it LEGGI ANCHE—> Lasagna di Cannavacciuolo. La Ricetta tradizionale napoletana dello chef: “Ecco il trucco per farla sciogliere in bocca”

