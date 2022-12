Le polpette alla Nerano si chiamano in questo modo perché sono fatte con gli stessi ingredienti che compongono la famosissima pasta alla Nerano. Arrivano persone da tutto il mondo ad assaggiarla. Le coste della costiera amalfitana sono tra le più gettonate in Italia per le vacanze, e su quella di Nerano è impossibile non gustare gli spaghetti a base di formaggio e zucchine.

Ma le ricette sono soltanto un punto di partenza per chi ama le esplorazioni culinarie. E così sono nate queste formidabili polpette, un antipasto perfetto se volete lasciare i vostri commensali a bocca aperta. Vediamo quindi come preparle in maniera facile e veloce.

Polpette alla Nerano, Ingredienti

zucchine 600 g

provolone del monaco 70 g

parmigiano 70 g

mollica di pane 120 g

uova 1

basilico

pepe

sale

pangrattato

olio

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare le polpette alla Nerano è preparare le zucchine. Tagliatele a rondelle molto sottili. Mettete in una padella abbondante olio e fatele friggere. Eliminate l’olio in eccesso con della carta assorbente e tenetele da parte. Riempite d’acqua una ciotola capiente e mettete al suo interno la mollica di pane. Solitamente per le polpette si utilizza il pane raffermo. Una volta che la mollica è diventata morbida, strizzatela bene e mettetela in un recipiente vuoto.

Aggiungete adesso tutti gli altri ingredienti: le zucchine fritte, il provolone, il parmigiano, il basilico, l’uovo sbattuto, quattro cucchiai di pangrattato, il sale e il pepe. Amalgamate il tutto. Le matrone vi direbbero di farlo con le mani, perché il composto risulti veramente omogeneo. Adesso fate scaldare l’olio finché non diventa bollente. Prelevate piccole palline di composto, impanatele nel pangrattato e fatele friggere su entrambi i lati. Le vostre polpette alla Nerano sono pronte.

Polpette alla Nerano, Ancora più buone della pasta. Il trucco per farle scogliere in bocca, cosa si aggiunge all’impasto scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano