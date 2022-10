Polpette autunnali con il cuore morbido e salsa cremosa di cipolle. Si sciolgono in bocca, il trucco è nell’impasto

Le polpette autunnali, sono un secondo piatto e/o un antipasto caldo. Una variante delle classiche polpette, infatti il loro nome deriva dall’utilizzo delle castagne sbriciolate, all’interno dell’impasto. A seconda della portata che intendete preparare, potete scegliere la dimensione delle vostre polpette. Di seguito andremo a preparare le nostre polpette autunnali, completando la cottura in un sughetto di cipolle.

Polpette autunnali, Ingredienti:

250 gr di carne tritata

10 castagne

1 uovo

100 gr di fiordilatte

2 fette di pane raffermo

Sale

20 gr di pecorino grattugiato

Olio evo

1 cipolla

Brodo vegetale

Preparazione

Prima operazione da eseguire, sbucciate le castagne, cuocetele in acqua leggermente salate per venti minuti. A cottura ultimata eliminate la pellicina esterna, e tritatele grossolanamente.

In una ciotola mettete la carne tritata, aggiungete il sale, il pecorino, l’uovo, le castagne ed il pane ammollato e strizzato.

Mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dividetelo in dieci parti uguali, dividete anche il fiordilatte in dieci pezzetti.

Schiacciate nel palmo della mano un pezzetto di carne, posizionate al centro un pezzetto di fiordilatte, richiudetelo su se stesso e dategli una forma sferica, procedete allo stesso modo per le parti rimanenti. Disponete le polpette così ottenute su un piatto e fatele riposare per circa due ore in frigorifero.

Trascorso questo tempo, ungete una padella, e fate rosolare le polpettine da tutte le parti e mettetele da parte.

Nella stessa padella mettete un altro poco di olio, unite la cipolla tagliata a fine sottili, fatela rosolare per un paio di minuti, poi unite il brodo vegetale, se occorre regolate di sale,

infine unite le polpette, fate cuocere per venti minuti a fiamma bassa e con la padella semicoperta.

A termine della cottura il sughetto di cipolle dovrà risultare abbastanza cremoso. Servite le polpette insieme alla crema di cipolle, gustate calde.

Vito Califano