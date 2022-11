Polpette cacio e pepe, così tenere e cremose che si sciolgono in bocca con il trucco della nonna. Cosa mette nell’impasto

Cacio e pepe non è soltanto il famosissimo primo piatto, ma sono anche gli ingredienti principali per delle polpettine stratosferiche. Parte anche loro della cucina tradizionale romana, sono un concentrato di bontà. Non c’è odore migliore per poter svegliare la famiglia la domenica mattina. Alzarsi dopo la serata del sabato e poter gustare una bella polpetta è il sogno di tutti. C’è chi le cucina, chi le gusta soltanto, ma sicuramente sono il piatto che porta più allegria in ogni casa. Le nonne romane ci hanno svelato i segreti per preparare questo piatto in modo semplice, genuino e veloce.

Polpette cacio e pepe, Ingredienti

carne tritata (manzo) 500 g

pane raffermo 50 g

mortadella 50 g

pecorino grattugiato 80 g

uova 1

latte 4 cucchiai

farina 2 cucchiai

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Le polpette cacio e pepe si preparano partendo dal pane. Prendete un pezzo di pane raffermo e mettetelo ad ammollo nel latte. Solo quando si sarà ammorbidito abbastanza, prendetelo e spostatelo in una ciotola ampia. Unite gli altri ingredienti: il pecorino grattugiato, l’uovo, la mortadella. Aggiustate di sale e di pepe e amalgamate il tutto.

Potete utilizzare un frullatore a immersione per ottenere un impasto più omogeneo. Ma in mancanza potete anche usare le vostre mani. Quando gli ingredienti si saranno ben uniti fra loro, è il momento di aggiungere la carne macinata. Mischiate ancora e quando l’impasto è pronto cominciate la preparazione delle polpette. Con le mani formate le vostre delle palle non troppo grandi, poi schiacciatele leggermente.

Mettete a scaldare l’olio extravergine di oliva in una padella. Ripassate le polpette nella farina e fatele friggere. Da parte, potete cominciare a preparare una cremina per condire le vostre polpette cacio e pepe. Vi basterà unire il latte che avete usato per fare ammollare il pane, il pecorino e il pepe. Quando le polpette saranno pronte, impiattate e aggiungete questa crema che si è venuta a formare. Il risultato sarà ancora più gourmet e sorprenderà tutti.

Vito Califano