Polpette del convento, succose e saporite. Mai mangiate così buone, si sciolgono in bocca con il trucco del limone

Polpette del convento, succose e saporite. Si preparano in forno e in pochi minuti . Le polpette, quel classico piatto che da povero, poverissimo, è diventato un piatto d’autore. Un piatto dove tanti cuoche e cuochi, chef di livello si misurano presentando le loro varianti e le loro tecniche per una polpetta perfetta. La verità però è sempre una, la polpetta che facciamo a casa è sempre unica e inconfondibile.

La polpetta è un mix di ricordi, ogni boccone è un’esplosione di sapori. La polpetta perfetta poi non esiste. C’è chi la preferisce con il pane, chi con il panino, chi con pan grattato, chi ci mettete due tipi di carne, chi la bagna nel latte. Non finiremo più di elencare le varianti della polpetta. Non si sa chi l’abbia inventata, però la cosa certa è che era un piatto che doveva sfamare tutta la famiglia con quel poco di carne che si possedeva in casa. La versione che presentiamo è diversa dalle altre, più fresca, da mangiare anche per un aperitivo.

Ingredienti delle polpette del convento

500 gr di macinato misto

100 gr di pangrattato

200 di caciocavallo

2 uova

sale

2 limoni

pepe

olio

Preparazione delle polpette

In una ciotola mettiamo il nostro macinato misto di carne ( va bene anche se vi procurate del vitello e basta). Aggiungiamo ora sale e pepe. Mettiamo le uova intere, andiamo giù con il caciocavallo, il pangrattato e cominciamo a sporcarci le mani. L’impasto dovrà essere come una pizza, cominciate a prendere la carne con le mani e stringere, mescolare bene per far sì che tutti i sapori possano mescolarsi.

Ora grattugiamo la scorza di limone ( sola scorza, mi raccomando, il bianco risulterà troppo amaro). Formiamo le classiche polpette con le mani e se volete ( anche per dare una cottura più uniforme, schiacciamole. Lasciandole troppo alte succederà che il centro potrebbe rimanere troppo rosa. Se usate solo carne di vitello, magari va bene, ma con la carne mista maiale/ vitello, non è consigliabile).

Ora fate scaldare in una padella dell’olio e doratele. Giusto un minuto per lato, giusto il tempo di colorarle. Una volta fatto questo procedimento prendete una placca da forno e disponetele in fila. Prendete ora il succo di limone e mettetelo sul fondo della teglia ( assicuratevi che la teglia non abbia bordi aperti. Il succo potrebbe rovesciarsi). Inforniamo ora le nostre polpette in forno preriscaldato per 10 minuti per 170 gradi. Il succo di limone in parte evaporerà, l’altra parte sarà insaporita dai succhi della polpetta. Buon appetito.

