Polpette di baccalà | Morbide e invitanti con la loro crosticina croccante

Polpette di baccalà ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food facilissimo da preparare e molto gustoso. Stiamo parlando delle Polpette di baccalà.

Potrebbe piacerti anche: Melanzane e salame al forno | Fantasia in cucina con gusto

Potrebbe piacerti anche: Soufflé croccanti di patate con filetti di salmone e gamberetti | strepitosi

Realizzate in: minuti

Tempo di cottura: pochi minuti

Strumenti

due pentole

uno scolapasta

una ciotola

una padella antiaderente per friggere

un piatto

una schiumarola

carta assorbente

Ingredienti

500 g di patate

prezzemolo fresco q.b.

400 g di baccalà

uno spicchio di aglio

olio extravergine di oliva q.b.

un pizzico di sale fino

Polpette di baccalà, procedimento

Lessate le patate lavate con la buccia in acqua bollente non salata per i minuti necessari. Nel frattempo, in un’altra pentola lessate per 15 minuti il baccalà ammollato per 48 h avendo avuto cura di cambiare la sua acqua di ammollo, durante questi due giorni, almeno tre volte al giorno. Ultimata la cottura, trasferite il pesce in una ciotola, spinatelo e spellatelo. Trascorso il tempo necessario, scolate le patate e lasciatele raffreddare prima di sbucciarle e schiacciarle con una forchetta.

Polpette di baccalà ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Pasta alle zucchine e zafferano | Primo piatto light con un profumo intenso

Potrebbe piacerti anche: Canocchie con aglio e basilico | Un leggero secondo piatto di pesce

Mescolate la purea di patate con il pesce e incorporate 2 uova sbattute e uno spicchio di aglio tritato. Aromatizzate con del prezzemolo lavato e sminuzzato finemente e salate a proprio piacere. Con l’impasto uniforme date forma alle polpette che farete rotolare nel pangrattato per poi friggerle in olio bollente, rivoltandole a metà cottura per avere una doratura uniforme. Scolate su carta assorbente e lasciate riposare qualche minuto prima di servire.

Polpette di baccalà ricettasprint