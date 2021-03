Polpette di ceci e cavolfiore aromatizzate | semplicemente strepitose

Polpette di ceci e cavolfiore aromatizzate, un piatto classico, in una delle varianti più buone, ideale anche per i vegani e i vegetariani.

Polpette di ceci e cavolfiore aromatizzate

Eccovi la ricetta perfetta per tutti, le Polpette di ceci e cavolfiore aromatizzate, le adoreranno grandi e piccini, vegetariani, vegani e non, insomma un piatto unico per tante esigenze, metterà d’accordo tutti, semplici da preparare per una cenetta o un ricco antipasto, insomma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito insieme quindi la facilissima procedura da seguire e la lista degli ingredienti che ci occorrono.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura in padella: 10 minuti

Tempo di cottura in forno: 10/12 minuti

Tempo di cottura in pastella: 5/6 minuti

Ingredienti per circa 15/16 polpette

340 g di ceci precotti

1 cavolfiore da 1 kg

1 cipollotto

mix di erbe aromatiche ( origano, timo, maggiorana, rosmarino, prezzemolo, salvia, basilico)

pangrattato q.b

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine di oliva q.b

Per la pastella

165 g di farina di ceci

200 ml di acqua

pangrattato q.b

sale q.b

olio di semi di girasole per friggere

Preparazione delle Polpette di ceci e cavolfiore aromatizzate

Per prima cosa pulite il cavolfiore eliminando le foglie esterne e il torsolo centrale, ricavate le cime e sciacquatele con acqua corrente, lessatelo poi in acqua salata per 10 minuti, poi scolatelo per bene.

cavolfiore

In una padella rosolate un cipollotto finemente tritato, in un pò di olio extravergine di oliva, a doratura, aggiungete il cavolfiore e lasciatelo insaporire per circa 10 minuti.

olio in padella

Trascorso il tempo di cottura indicato, versate il cavolfiore in un mixer insieme ai ceci precotti dopo averli ben scolati, tritate tutto e trasferite il composto in una ciotola capiente.

ceci

Aggiungete le erbe aromatiche, il sale, il pepe e infine il pangrattato poco per volta, fino ad ottenere una consistenza tale da consentirvi di formare le polpette.

erbe aromatiche

Procedete poi con la cottura, scegliendo tra quella in padella con un filo di olio extravergine 4/5 minuti per lato, oppure in forno preriscaldato a 220° per 10/12 minuti, oppure ancora, fritte in abbondante olio di semi di girasole avvolte prima in una pastella di farina di ceci acqua e un pizzico di sale, senza formare grumi e poi passate nel pangrattato, ed eccole finalmente pronte le vostre mitiche polpette, le adorerete. Buon appetito.

