polpette-di-cicerchie,-salsa-di-ravanello-e-ribes

Ingredienti PER LE POLPETTE

200 g cicerchie

200 g mollica di pane

50 g Parmigiano Reggiano Dop

10 g pomodori datterini

3 uova

2 tuorli

1 cipolla

1 spicchio di aglio

1 carota

1 gambo di sedano

pangrattato

peperoncino

funghi secchi

prezzemolo tritato

brodo vegetale

alloro

rosmarino

salvia

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Ingredienti PER LA SALSA DI RAVANELLO

200 g yogurt naturale

200 g olio extravergine di oliva

100 g ribes rossi

16 ravanelli

sale

pepe

Durata: 2 h 30 min Livello: Medio Dosi: 8 persone

PER LE POLPETTE

Mettete in ammollo le cicerchie per 24 ore in acqua e sale. Sciacquatele e scolatele.

Soffriggete in una casseruola lo spicchio di aglio con la buccia, un pezzetto di peperoncino e la cipolla tritata per 2 minuti. Aggiungete carota e sedano mondati e tagliati a pezzetti, quindi un mazzetto con le erbe aromatiche e infine le cicerchie. Lasciatele insaporire per 2 minuti, poi bagnate con il brodo vegetale, quanto basta per coprirle a filo.

Aggiungete 10 pezzetti di funghi secchi, i pomodori tagliati in 4 e cuocete per circa 1 ora e 30 minuti, schiumando ogni tanto. Salate solo negli ultimi 10 minuti.

Scolate le cicerchie e frullatele insieme con la mollica di pane. Raccogliete il composto in una ciotola e lasciatelo intiepidire.

Aggiungete quindi i tuorli, il parmigiano grattugiato, 1-2 cucchiai diolio, un ciuffo di prezzemolo tritato, sale e pepe. Amalgamate tutto e lasciate riposare il composto in frigorifero per circa 1 ora.



Formate le polpette, passatele nelle uova sbattute, poi nel pangrattato, quindi rosolatele in padella in un velo di olio caldo.

PER LA SALSA DI RAVANELLO

Lavate e asciugate i ravanelli, sbucciateli e unite le bucce allo yogurt. Frullate tutto insieme con i ribes sgranati, emulsionando poi con l’olio. Salate e pepate. Servite le polpette di cicerchie con la salsa di ravanello.