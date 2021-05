Polpette di melanzane e pomodori secchi ricettasprint

Oggi vi presentiamo dei finger food vegetariani facilissimi da realizzare e molto golosi. Stiamo parlando delle Polpette di melanzane e pomodori secchi. Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per preparare questi stuzzichini.

Semplicissimo da realizzare, questo finger food piace sia a grandi che piccini: questo, infatti, è anche uno stratagemma per far mangiare le verdure ai bambini senza che essi lo sappiano evitando quindi che facciano i soliti capricci. Vedrete che così facendo ve ne chiederanno delle altre e quando saranno finite vi domanderanno di rifarle il prima possibile.

Questi stuzzichini sono perfetti come antipasto per una cena in famiglia o per essere serviti nelle apericene e nei brunch. Potete portare in tavola questi finger food anche come secondo accompagnando le polpettine con un buon contorno come, per esempio, delle patate oppure delle zucchine fritte o con la classica insalatina fresca e leggera.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzato in: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti

5 pomodori secchi

2 melanzane

olio di semi q.b.

6 cucchiai di pan grattato

un uovo

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

un pizzico di sale

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

uno spicchio di aglio

Polpette di melanzane e pomodori secchi, procedimento

Tagliate la melanzana, lavata e asciugata, a tocchetti eliminando la maggior parte della buccia. Indorate lo spicchio di aglio in olio extravergine di oliva e saltateci i tocchetti di melanzana a fiamma allegra per qualche minuto mescolando. Procedete con la cottura con coperchio per 15-20 minuti a fiamma moderata. Ultimata la cottura, trasferite e fate raffreddare i pezzi dell’ortaggio cotti in una ciotola di vetro.

Nel frattempo, tritate i pomodori secchi e mescolateli con l’uovo sbattuto, il formaggio grattugiato, il pan grattato, le melanzane raffreddate pestate con una forchetta e ridotte a purea. Aggiustate di sale e impastate con cura gli ingredienti. Se necessario, unite un altro cucchiaio di pan grattato. Con il composto denso e uniforme, date forma a 15 polpette grandi poco più di una noce, fatele rotolare nel pangrattato e friggetele in olio di semi di girasole girandole di tanto in tanto per avere una doratura uniforme. Ultima la cottura, lasciate riposare le polpette su carta assorbente per qualche minuto, salatele e servitele ben calde.

