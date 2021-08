Polpette di pane e pesto di basilico | La ricetta particolare e facile

Polpette di pane e pesto di basilico, sono croccanti fuori e morbide dentro. Ecco la ricetta da seguire.

Polpette di pane e pesto di basilico Foto:Adobe -Ricettasprint

Queste polpette sono saporite, gustose e invitanti, molto particolari. Siamo solite preparare le classiche polpette di carne, di ricotta, di melanzane, ma a nessuno viene in mente di farcirle con del pesto di basilico. Se siete così curiosi e volete preparare a cena queste polpette seguite passo passo la nostra ricetta.

Ingredienti per 4 persone

200 g di pane avanzato

300 g di carne di pollo

latte q.b.

2 uova

2 cucchiai grana padano grattugiato

sale fino q.b.

50 g di pesto di basilico

pane grattugiato q.b.

olio di semi di arachide q.b.

Polpette di pane e pesto di basilico: preparazione

Per preparare questa ricetta iniziate ad ammorbidire il pane nel latte e poi strizzate per bene, se volete potete lasciare la crosta e utilizzare solo la mollica.

Mettete a questo punto la mollica in una ciotola e unite la carne di pollo tritata, le uova, il grana padano grattugiato e il sale fino, mescolate bene con le mani.

Polpette di pane e pesto di basilico Ricettasprint

Quando l’impasto sarà omogeneo, formate le polpette e create una cavità al centro, aggiungete un pò di pesto. Proseguite per le restanti polpette. Poi impanatele per bene nel pan grattato, passate più volte, man mano mettete le polpette su un vassoio ricoperto di carta forno.

Riscaldate bene l’olio di semi di arachide in una padella ampia e antiaderente, quando sarà caldo, immergete le polpette e fate cuocere bene a fiamma media. Rimuovetele con una schiumarola e trasferite in un piatto con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, poi servite se volete con un pizzico di sale.

Buon Appetito!

