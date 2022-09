Polpette di pollo al sugo di pomodoro, più buone di quelle di carne con il trucco per farle morbidissime. Facili e velocissime

Le polpette al sugo sono un classico della cucina tradizionale italiana, con le solite piccole varianti da regione a regione e da famiglia a famiglia. Un’alternativa alle tradizionali polpette, è la sostituzione della carne bovina con la carne di pollo, più leggera e salutare: le polpette di pollo al sugo di pomodoro, un secondo piatto leggero e saporito; una ricetta semplice e sfiziosa che piacerà tantissimo ai bambini, perfette per fare la scarpetta nel sugo, o per condire la pasta.

Una ricetta semplice, veloce ed economica, ideale per recuperare con gusto il pollo lesso o arrosto avanzato; basterà mescolare il petto di pollo macinato, pane, formaggio, uova, aromi e spezie, per realizzare delle polpette saporite da cuocere in un semplice sugo di pomodoro, aromatizzato alle erbe: rosolandole prima o tuffandole direttamente nel sugo.

Deliziose e saporite, saranno morbide e non secche con il trucco del pangrattato inumidito con un goccio di latte;

potete sostituire la carne di pollo con quella di tacchino e, per una ricetta priva di glutine, sostituire il pangrattato con l’avena finemente tritata.

Polpette di pollo al sugo di pomodoro

Ingredienti

Polpette di pollo

400 g di petto di pollo già lessato o arrosto, oppure fresco

2 uova medie

60 g di pangrattato

100 g di latte caldo

3 cucchiai di parmigiano, grattugiato

sale e pepe

2 cucchiaini di prezzemolo tritato

mezzo spicchio di aglio facoltativo

un pizzico rosmarino in polvere

e/o altre spezie a piacere

Sugo al pomodoro

400 g di pomodori pelati o passata di pomodoro

uno spicchio di aglio facoltativo

aromi: prezzemolo, salvia, rosmarino, basilico

olio extravergine di olive

sale e pepe

Procedimento

Preparate l’impasto delle polpette. frullate con un mixer o con il Bimby, il petto di pollo (avanzato o fresco), per pochi secondi, fino ad ottenere un composto liscio senza grumi; aggiungete il pangrattato bagnato con il latte, il formaggio e le uova, sale e pepe, aglio, erbe aromatiche; impastate formando un composto compatto ma morbido: non aggiungete troppo pane, per evitare polpette dure e secche. Formate le polpette delle dimensioni che volete: più sono piccole e meno tempo impiegheranno a cuocere, e adagiatele in un vassoio.

Preparate il sugo di pomodoro. In un tegame, sufficientemente grande per contenere tutte le polpette di pollo che avete fatto, versate un filo di olio di oliva e fate soffriggere lo spicchio d’aglio, cipolla e rosmarino; fate soffriggere le polpette da entrambi i lati, per pochi secondi, quindi versate i pomodori pelati, sale e pepe: per una versione più leggera, potete saltare questo passaggio e far cuocere le polpette di pollo direttamente nel sugo.

Aggiungete le erbe aromatiche, coprite con un coperchio e cuocete per circa 15 minuti, (25 minuti se le avete preparate con la carne cruda), mescolandole delicatamente per farle insaporire bene con la salsa, fino a fare restringere il sugo. Togliete dal fuoco e cospargete le polpette di pollo al sugo con origano o prezzemolo fresco tritato;

servitele calde, con un poco di fondo di cottura, per fare la scarpetta, e patate lesse.

