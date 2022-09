polpette-di-pollo-con-crema-al-limone-di-benedetta,-facili,-veloci,-sane-e-succulenti.-poche-calorie-per-tantissimo-gusto

Le polpette di pollo con crema al limone di Benedetta sono un secondo piatto davvero succulento e allo stesso tempo sano e ricco e vitamina c. Inoltre la carne bianca è consigliata per la dieta, e questo sarà un modo per preparare il pollo in maniera deliziosa, così che piacerà davvero a tutti. Ottime per una cena veloce insieme a un controno di insalata o di verdure miste grigliate. (provate quelle di Benedetta). Vediamo quindi come si preprano.

Polpette di pollo con crema al limone, Ingredienti

400 g di petto di pollo

2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

2 cucchiai di farina 00

2 fette di pancarrè

q.b di sale

q.b di pepe

q.b di burro

1 bicchiere di acqua

succo di 1/2 limone

q.b di prezzemolo

Polpette di pollo con crema al limone, Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre polpette di pollo con crema al limone tritando il petto di pollo nel frullatore, ( oppure potete farvelo tritare dal vostro macellaio di fiducia. Talvolta nei supermercati si vende già macinato). Mettete il pane in ammollo, quini strizzatelo e toglite le parti dure come la scorza. Mettete il pane spugnato in una ciotola e unite la carna tritata del pollo.

Quindi versate a pioggia anche il parmigiano reggiano grattugiato e il prezzemolo tritato e aggiustate di sale e pepe. Mescolte il tutto finchè gli ingredienti non siano ben amalgamati e formate delle polpettine delle dimensioni dei bocconcini. Ora potete sia cuocerle al forno per una versione light, sia le potete friggere in olio di semi di arachide. Ora bisogna preparare la crema al limone.

Prendete metà limone e spremetelo in una ciotola. Quindi prendete una padella antiaderente e fate sciogliere a fuoco lento una noce di burro. Versate anche due cucchiai di farina mescolando spesso e velocemente per non far formare grumi o bruciare la farina. Aggiungete subito il succo di limone che avevate messo da parte e un bicchiere d’acqua senza mai smettere di mescolare.

Continuate la cottura a fiamma bassa continuando a mescolare per non far formare grumi di farina. Una volta pronta la nostra crema al limone, aggiungiamo nella padella anche le polpettine ormai cotte e lasciatela ancora in cottura per almeno 10 minuti sempre a fuoco lento e girando le polpettine di tanto in tanto per farle insaporire fino a che la crema a limone non i restringa. Infine aggiustate di sale e pepe e servite ben calde. Buon Appetito. Leggi altre golose RICETTE DI BENEDETTA ROSSI

Polpette di pollo con crema al limone di Benedetta, Facili, veloci, sane e succulenti. Poche calorie per tantissimo gusto scritto su Più Ricette da Redazione.