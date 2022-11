Polpette di polpo, dal cuore filante. Il polpo mangiato così diventa una bontà. Facili e pronte in 10 minuti

Le polpette di polpo sono un antipasto di mare molto sfizioso da servire. Facili da preparare, occorre solo un poco di pazienza per tagliare il polpo a pezzettini piccoli, piccoli, potete anche tritarlo, ma io preferisco gustare i pezzetti di polpo. Sono facili da realizzare, molto di più delle polpette di pesce, infatti non dovete fare attenzione alle lische. Potete servirle al naturale, oppure accompagnate da salse a vostro piacere. Attenzione perché sono peggio delle ciliegie, e non basteranno mai.

Polpette di polpo, Ingredienti:

300 gr di polpo

Mollica di pane raffermo

300 gr di patate

100 gr fiordilatte

uovo

Sale

Prezzemolo

Aglio in polvere

Procedimento:

Per le polpette di polpo, iniziate a pulire il polpo, lessatelo e fatelo raffreddare.

Tagliatelo a pezzettini.

Nel frattempo scaldate anche le patate, e schiacciatele con l’aiuto di uno schiacciapatate.

Mettete la mollica di pane a bagno, strizzatela e sbriciolatela in una ciotola.

Unite il polpo, il prezzemolo tritato, l’aglio in polvere, le patate schiacciate, e l’uovo,

mescolate tutto, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Tagliate il fiordilatte a pezzetti,

formate le polpette dalle dimensioni che preferite e al centro di ognuna, mettete un paio di pezzetti di fiordilatte. Chiudetele bene, posizionatele su un piatto e fatele rassodare in frigorifero per almeno due ore.

Trascorso questo tempo, potete cuocere le vostre polpette al forno oppure in padella, io vi consiglio in padella. Dopo averle passate ne pane grattugiato, portate a temperatura, l’olio in una capiente padella, friggetene poche alla volta. Posizionatele su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso,

Servite calde.

