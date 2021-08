polpette-di-ricotta,-golose-e-light.-ecco-il-segreto-della-nonna-per-farle-morbidissime-che-si-sciolgono-in-bocca

Polpette di ricotta, leggero e gustoso anche per chi è a dieta. Dove c’è polpetta c’è casa, ci sta poco da fare. La questione è la consistenza, perché quando queste pepite o pepitone ( se sono più grosse) entrano in bocca, la riempiono e sono fatte bene, se sono morbide e scioglievoli, il pranzo o la cena prende un altro sapore. Le polpette sono un “must” della cucina italiana e non solo.

E il bello della polpetta è che è un piatto che serve a riciclare: anche se il termine spaventa, inorridisce, bisogna specificare che la denotazione ha attinenza prettamente gastronomica. Se si ha un po’ di pane avanzato, se si ha un po’ di ricotta o del formaggio che deve avere una collocazione. Questo è, semplicità, bontà e fantasia. Ma vediamo come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti.

INGREDIENTI DELLE POLPETTE DI RICOTTA

PER LE POLPETTE

ricotta fresca300 g

pane raffermo100 g

uova2

parmigiano grattugiato40 g

latteq.b.

farina 00q.b.

sale e pepeq.b.

basilico frescoq.b.

PER IL SUGO

passata di pomodoro500 ml

aglio1 spicchio

sale e pepeq.b.

olio Evoq.b.

basilico frescoq.b.



PREPARAZIONE

Scolate la ricotta e bagnate il pane raffermo con il latte, lasciandolo ammollo fino a quando sarà morbido, poi strizzatelo. Amalgamate le uova con la ricotta, poi aggiungete il parmigiano grattugiato, il basilico fresco tritato, il pane strizzato e salate e pepate a piacere.

Infarinate le mani per realizzare le polpette, adagiatele su una teglia rivestita di carta forno con un filo di olio E.V.O., e infornate a 180°C per 10 minuti.

Preparate intanto il sugo: soffriggete uno spicchio di aglio con un filo di olio E.V.O., aggiungete la passata di pomodoro, il basilico fresco, salate, pepate. Trasferite le polpette dal forno e continuate la cottura nel sugo di pomodoro per circa 20 minuti, poi servite le polpette ancora calde.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Polpette di ricotta, golose e light. Ecco il segreto della nonna per farle morbidissime che si sciolgono in bocca proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.