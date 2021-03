Polpette di riso avanzato | ricetta di riciclo buonissima

Polpette di riso avanzato, deliziosa ricetta che vi aiuterà a non buttare via niente, perfetta per tutti i tipi di riso avanzato.

Polpette di riso avanzato

Eccovi una ricetta che vi aiuterà a non buttare via proprio niente, le Polpette di riso avanzato, qualunque risotto va bene per poter essere riciclato, con verdure, al pomodoro, o con sughetto particolari, basterà regolarvi con del semplice parmigiano e pangrattato per asciugare l’impasto e compattarlo, in modo da formare le polpette. Provate a prepararle insieme a me e vedrete quanto è semplice, il risultato è davvero strepitoso.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per circa 15 polpette

500 g di riso cotto e condito avanzato

2 uova

Parmigiano q.b

Pangrattato q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Preparazione delle Polpette di riso avanzato

Per realizzare questa ricetta di riciclo eccezionale, per prima cosa in una ciotola capiente, versate il riso cotto e condito, aggiungete le uova ed impastate.

uova

Aggiungete il parmigiano, 1 cucchiaio va bene, ma potete aggiungerne quanto ne volete, in più asciugate l’impasto con un pó di pangrattato (2/3 cucchiai) insaporite con un pizzico di sale e pepe, e formate le polpette.

parmigiano

Passate le polpette nel pangrattato e sistematele su una teglia rivestita da carta da forno, versate un pó di olio su tutta la superficie e cuocetele in forno preriscaldato in modalità ventilato a 200° per 20 minuti circa.

forno

Trascorso il tempo indicato di cottura, sfornate e servite in tavola, le vostre magnifiche polpette che sono finalmente pronte da gustare, croccanti e davvero irresistibili vi lasceranno senza parole e in più sarete felici di non aver buttato via niente. Buon appetito.

