Polpette di robiola croccanti | La ricetta sfiziosa da servire a cena

Polpette di robiola croccanti tutti le adoreranno, sono davvero invitanti, una polpetta tira l’altra. Ecco la ricetta da seguire!

Sono polpette sfiziose, croccanti fuori e morbide dentro, così non le avete mai assaggiate, davvero invitanti, inoltre non si friggono, ma si cucinano nel forno. Se siete così curiosi e volete preparare come sfizioso antipasto o per un secondo veloce a cena seguite passo passo la nostra ricetta.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per 4 persone

120 g di farina tipo 00

200 g di robiola

50 g di ricotta

100 g di speck fetta intera

2 cucchiai di pecorino romano

un pò di prezzemolo fresco

2 uova

pepe nero q.b.

sale fino q.b.

pane grattugiato q.b.

corn flakes q.b.

Polpette di robiola croccanti: preparazione

Per poter preparare questo finger food da servire con una semplice e veloce, iniziate a mettere la robiola e la ricotta in una ciotola, la dovrete schiacciare aiutandovi con una forchetta e poi unite le uova, una volta, aggiungete il sale, il pepe nero, la farina che vi consigliamo di setacciare così non si creeranno grumi.

Aggiungete il pecorino romano grattugiato e il prezzemolo fresco sminuzzato, che dopo aver lavato dovrete asciugare per bene. Aggiungete lo speck tagliato a dadini piccoli, mescolate bene. In una terrina mettete il pan grattato e i corn flakes tritati finemente, mescolate bene e formate delle polpette, schiacciate con l’impasto di robiola e formaggi. Impanate per bene e poi lasciate riposare i frigo coprendo il piatto con la pellicola per alimenti, dopo mezz’ora riprendete e adagiate su una leccarda da forno ricoperta con carta forno e fate cuocere a 200° per 15 minuti, spegnete e servite salandole un pò.

Buon Appetito!

