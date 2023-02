Polpette di salsicce e friarielli, tutta Napoli in un morso. Mai mangiate così buone, provatele per Carnevale

Le polpette salsicce e friarielli, sono una ricetta tutta napoletana. Si può definire una rivisitazione del più classico secondo piatto e contorno, un modo diverso per preparare le classiche polpette, insomma un’esplosione di sapori. Una volta preparate, lasciatele assestare per benino almeno un paio d’ore in frigo, e poi potete cuocerle in forno, oppure fritte, […]

