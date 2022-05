polpette-di-tonno-e-ricotta,-la-ricetta-di-gualtiero-marchesi:-“il-trucco-per-un-impasto-sempre-morbido-e-mai-secco”

Le polpette di tonno e ricotta di Gualtiero Marchesi: il piatto fresco e salvacena pronto in 10 minuti . La regina della tavola italiana: la polpetta. Perché delle polpette gli italiani sono ghiotti e se ne possono fare davvero tante versioni. Con carne, pesce, pane, verdure chi più ne ha più ne metta.

Negli ultimi anni poi sono state davvero tante le versione tanto è che anche gli chef stellati hanno proposto le proprie versioni. Dopo tutto è anche bello che un piatto povero, della tradizione italiana, venga preso in considerazione dai maestri della cucina internazionale.

La versione di questa volta è quella di Gualtiero Marchesi: le polpette ricotta e tonno. Fresco e buono, pronto in pochissimi minuti. Un secondo piatto che diventa gourmet e può davvero salvare le cene. Pochi ingredienti poveri, ma combinati davvero bene.

Vediamo subito quali sono gli ingredienti e qual è i procedimento giusto per questo piatto squisito.

INGREDIENTI

150 G DI RICOTTA PIEMONTESE

250 G DI TONNO SOTT’OLIO

80 G DI FORMAGGIO SPALMABILE

2 CUCCHIAI DI PREZZEMOLO TRITATO

1 CUCCHIAIO DI CAPPERI SOTT’ACETO

1 CIPOLLOTTO

2 TUORLI

IL SUCCO E LA SCORZA GRATTUGIATA DI 1 LIMONE

SALE E PEPE

Preparazione

Setacciate la ricotta raccogliendola in una ciotola. Unite il formaggio spalmabile, i tuorli e mescolate. Aggiungete il tonno sgocciolato e sbriciolato, i capperi tritati con il cipollotto, il prezzemolo, la scorza di limone, una macinata di pepe e amalgamate tutto. Aggiustate di sale, coprite la ciotola con pellicola trasparente e mettetela in frigorifero per almeno 2 ore. Con il composto formate tante polpettine,

