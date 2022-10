Polpette di zucca e carne, la versione autunnale delle polpette della nonna. Fatte così si sciolgono in bocca, ecco il segreto

Un secondo piatto sfizioso per proporre la zucca in modo diverso: Polpette speziate di zucca e carne! La zucca è l’ortaggio autunnale per eccellenza, dal sapore dolce e colore vivace, si abbina a tantissimi ingredienti, come salsiccia, carni, formaggi, ed altre verdure; è infatti protagonista di numerose ricette sia salate che dolci, da gnocchi, risotti, tortelli, a torte, muffin e confetture. Ecco quindi una proposta stuzzicante, perfetta da servire con l’aperitivo o come antipasto.

Una ricetta velocissima da preparare con un sapore esotico: macinato misto di manzo e maiale unito alla dolcezza della zucca ed arricchito dall’intensità di spezie berberè, una miscela di spezie originarie dell’Eritrea e dell’Etiopia, facilmente reperibile in commercio; la miscela, assimilabile al curry, comprende peperoncino, coriandolo, chiodi di garofano, cardamomo, fieno greco, cannella, pimento e zenzero, chiodi di garofano, pepe nero, ajowan (semi di sedano di montagna). Per dare freschezza non devono però mancare aromi dell’orto, come aglio, rosmarino, timo limone, prezzemolo riccio, secondo i propri gusti.

Polpette speziate di zucca e carne

Ingredienti

250 g di zucca già pulita e sbucciata

250 g di carne macinata mista di suino e bovino

un uovo

un cucchiaio di pane

2 cucchiaini di spezie berberè o altro mix di spezie a piacere

un pizzico di aglio in polvere

un mazzetto di aromi freschi

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Tagliate la zucca a fettine e stendetele su una teglia ricoperta di carta da forno, unta con olio e, sale e pepe. Cuocete in forno già caldo 180° per 30/35 minuti, fino a che la zucca diventerà morbida: togliete dal forno e lasciate raffreddare. In una ciotola versate la zucca sbriciolata con una forchetta, unite l’uovo, il pane, il trito fine di erbe aromatiche e la carne, infine cospargete di spezie ed impastate accuratamente con le mani.

Formate le polpette disponendole su una teglia antiaderente, e cuocetele in forno già caldo a 200° per circa 30 minuti; togliete dal forno e completate la cottura ripassandole al salto in una padella antiaderente con un filo di olio, per qualche minuto, per creare una crosticina croccante. Servite le polpette speziate di zucca e carne, con una salsa ketchup o alla paprika.

Vittorio Rienzo