Polpette in crosta con verdure e tofu | ricetta vegetariana da provare

Polpette in crosta con verdure e tofu, deliziosa e sfiziosa ricetta vegetariana perfetta anche per un buffet in famiglia, facili e veloci.

polpette in crosta con verdure e tofu

Oggi vi presenteremo una ricetta semplice da preparare, gustosissima e sfiziosa da mangiare, si può servire come antipasto o come secondo piatto, ottimo anche al buffet di una festa, stiamo parlando delle polpette in crosta con verdure e tofu, una pietanza leggera, ma che piacerà sicuramente a tutti, adulti e bambini, non vi resta che seguire i nostri consigli per realizzare questo delizioso pasto.

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 40 minuti

Ingredienti 4 persone

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

250 g di spinaci

250 g di biete

200 gr di tofu

olio extravergine di oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

1 spicchio di aglio

Preparazione delle Polpette in crosta con verdure e tofu

Prendete gli spinaci e le biete, puliteli, lavateli per bene e metteteli in una padella con un poco d’olio, fateli cuocere per circa 10 minuti con coperchio , a questo punto, aggiungete un pizzico di sale e pepe, poi mescolate per bene lasciando sul fuoco per altri 10 minuti, dopodiché, scoperchiate e continuate la cottura fino a quando non si sarà seccata l’acqua che avranno espulso le verdure.

biete

A cottura ultimata aggiungete il tofu e il parmigiano, mescolate per qualche minuto, fino a quando non si sarà ben amalgamato il tutto.

tofu

Srotolate la pasta sfoglia, tagliatela in tanti rettangoli ed al centro di ognuno di esso sistemate un poco del preparato di verdure e tofu, unite gli angoli dei rettangoli in modo da chiuderli e riponeteli in una teglia ricoperta di carta da forno, spennellate un poco di olio sopra, mettete un poco di semi di papavero ed infornate il tutto a 180 ° per circa 40 minuti, la cottura sarà terminata quando risulteranno dorati. Serviteli in tavola e potete accompagnarli con qualche salsa a vostro piacimento, buon appetito.

