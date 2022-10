Polpette siciliane di Locatelli, il trucco dello chef per farle ancora più morbidissime e profumate. Una ricetta tratta dal libro di cucina di chef Locatelli “Made in Sicily”.

Ingredienti delle polpette siciliane di Locatelli

300 g di carne trita di maiale

1 cipolla, tritata finemente

100 g di pecorino grattugiato

50 g di pangrattato

1 cucchiaio di trito di prezzemolo e aglio

1 cucchiaino di finocchietto selvatico o 1 cucchiaino di semi di finocchio ammollati in poca acqua

2 uova sbattute

1 lattina da 400 g di pomodori a pezzettoni

2 cucchiai di olio evo

2 spicchi di aglio tritati

farina quanto basta un pizzico di origano essiccato

sale marino e pepe nero appena macinato

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di prendere una ciotola. Mettiamo la carne tritata e metà cipolla ( tritata molto finemente e a pezzi molto piccoli). Aggiungiamo poi il pangrattato, il prezzemolo tritato finemente, l’aglio e infine il finocchietto ( oppure i semi di finocchietto). Amalgamiamo bene e aggiustiamo di sale e pepe. Dopo una prima mescolata aggiungiamo le uova sbattute.

A questo punto formiamo le palline oppure le classiche polpette. Formiamo le nostre palle a seconda del gusto, come più ci piace ( ovviamente più sono grandi più la cottura cambierà): l’importante è appiattirle sempre un poco. Fatto questo passiamole nella farina ed eliminiamo la farina in eccesso.

In una casseruola facciamo scaldare l’olio, l’aglio e la cipolla rimasta. La facciamo appassire e ammorbidire. Copriamo e cuociamo tutto a fuoco molto lento e dolce. Aggiungiamo ora i pomodori e condiamo con sale e pepe e origano. Coprite e cuocete a fuoco vivo finché i pomodori non si saranno ridotti in un sugo (ci vorranno circa 10 minuti)

In un’altra casseruola, scaldate l’olio rimasto e fate rosolare le polpette finché non saranno di un bel marroncino dorato. Trasferitele nella casseruola con il sugo, coprite con un coperchio, abbassate la fiamma e lasciatele andare a fuoco dolcissimo per altri 10-15 minuti.

Polpette siciliane di Locatelli, il trucco dello chef per farle ancora più morbidissime e profumate scritto su Più Ricette da Redazione.