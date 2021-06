Polpette vegetariane di lenticchie rosse e zucchine | croccanti e morbide

Polpette vegetariane di lenticchie rosse e zucchine, deliziosa ricetta vegetariana per tutta la famiglia, facilissima e veloce da preparare.

Polpette vegetariane di lenticchie rosse e zucchine

Se volete trovare un modo alternativo per invogliare i vostri bambini a mangiare i legumi, ecco la ricetta perfetta per voi.

Le polpette vegetariane di lenticchie rosse e zucchine, sono l’ideale come piatto unico per una cena veloce e particolare oppure per un antipasto sfizioso e gustoso.

Economiche e ricche di nutrienti come proteine e fibre, le lenticchie rosse decorticate sono molto versatili e si prestano a tantissime ricette, oltretutto potete sostituire le zucchine anche con altre verdure a seconda del gusto e della disponibilità che avete al momento. Qui, vi proponiamo delle polpette di lenticchie condite con olio di oliva, aglio in polvere e zucchine, in mix ingredienti gustosi per creare un piatto ricco di nutrimenti.

Vediamo insieme come realizzarla con la nostra ricetta sprint per conquistare non solo gli adulti ma soprattutto i più piccoli.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura: 10 minuti

Ingredienti per circa 25 polpette

200 g di lenticchie rosse decorticate

300 g di patate

1 carota

1 gambo di sedano

15 g di concentrato di pomodoro

1 cipolla piccola

Un cucchiaino di aglio in polvere

Prezzemolo q.b

50 g di formaggio grattugiato

1 zucchina

Farina q.b

Olio di oliva q.b

sale q.b

Pepe q.b

Preparazione delle Polpette vegetariane di lenticchie rosse e zucchine

Per realizzare questa ricetta, cominciate col preparare le verdure.

In una padella antiaderente con un filo di olio d’oliva fate stufare la cipolla tritata finemente, il sedano tagliato a pezzettini fini e un cucchiaino di aglio in polvere.

Dopo aver sciacquato le lenticchie rosse incorporatele al trito e lasciate insaporire per un paio di minuti, poi aggiungete poco per volta l’acqua fino al termine della cottura del legume, ci vorranno circa 15 minuti.

lenticchie rosse decorticate

Nel frattempo, lessate le patate in una pentola con abbondante acqua salata per 10 minuti, una volta cotte sbucciatele con un pelapatate e schiacciatele con una forchetta, strizzate il composto in un canovaccio da cucina per eliminare l’eccesso di acqua. Sbollentate anche la zucchina pulita e spuntata delle estremità, ridotta a dadini in una pentola con acqua.

Unite le patate e le zucchine lessate al composto precedentemente preparato di lenticchie e trito in una ciotola, condite con sale e pepe, una manciata di prezzemolo fresco tritato, il formaggio grattugiato e un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Mescolate gli ingredienti con le mani in modo da amalgamare gli ingredienti ed ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, prelevate un po dell’impasto formate una pallina e schiacciatele leggermente fra i palmi delle mani, infarinate la superficie e adagiatele su una teglia foderata di carta forno.

patate

Spennellate un goccio di olio sulla superficie e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti girandole di tanto in tanto.

A questo punto le vostre polpette sono pronte per essere gustate. Croccanti e morbide allo stesso tempo, state certe che finiranno in un baleno. Buon appetito.

