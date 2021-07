polpettine-croccanti-di-miglio-con-verdure:-come-prepararle

Descrizione

Le polpette di miglio sono una gustosa alternativa vegetariana alle classiche polpette di carne, indicate anche per chi non può consumare glutine e latticini. Il miglio è un cereale versatile, ottimo da cucinare come risotto o proporre freddo in insalata: trasformarlo in croccanti polpette cotte al forno è un’ottima idea per farlo apprezzare anche dai più piccoli.