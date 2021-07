Polpettine di ceci e scamorza. Ricetta facile e veloce.

Ecco una ricetta veloce e facilissima per un antipasto o aperitivo fingerfood davvero sfizioso: le Polpettine di ceci filanti!

Tenere e fragranti, queste polpette di ceci conquisteranno tutti con il cuore filante di formaggio: poco prima di cuocerle, metteremo infatti al centro di ciascuna un cubetto di scamorza, che in cottura si ammorbidirà diventando ancora più buono e rendendo le nostre polpette super filanti.

Prepararle è davvero un gioco da ragazzi: ci basterà mettere in un mixer tutti gli ingredienti e frullare fino a ottenere un composto omogeneo con cui realizzare le polpette. Dopodiché le cuoceremo in padella con un filo d’olio d’oliva, in questo modo saranno sicuramente più leggere che fritte.

Possiamo anche preparare le nostre Polpettine di ceci filanti in anticipo, e conservarle in frigo crude per poi cuocerle poco prima di portarle in tavola in modo da ottenere l’effetto “cuore filante”. Se le abbiniamo a un contorno, come ad esempio una fresca insalata o delle patate al forno o fritte, queste polpette possono diventare anche un ottimo secondo piatto.

Che ne dite di provare a farle anche voi? Siamo certi non rimarrete delusi! Vediamo subito come fare.

